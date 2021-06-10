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Refüj ve kavşaklarda bakım çalışmaları

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme çalışması yaptı.

ADIYAMAN 10.06.2021, 14:38
Refüj ve kavşaklarda bakım çalışmaları

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışması gerçekleşti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışması yaptıklarını söyleyerek, “Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek” diye konuştu.

Vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan dolayı ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.
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