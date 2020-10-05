Rampa çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesind kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.

Kahta ilçesinde badem tarlasında hasat yapılan bademleri almak için giden Muhammed Fırat (43) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen Ford marka kamyonet, badem tarlası yakınlarında çıktığı rampanın dik olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza da sürücü Muhammed Fırat (43) ile kamyonette bulunan Ramazan Fırat (19), ve Ferhat Fırat (18) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.