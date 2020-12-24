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Rahmet Eli Derneği’nden alışveriş kartı
Adıyaman Rahmet Eli Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 250 aileye alışveriş kartı verildi.
ADIYAMAN 24.12.2020, 12:48
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Adıyaman Rahmet Eli Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 250 aileye alışveriş kartı verildi.Rahmet Eli Derneği Başkanı Hacı Güçlü’nün bağışı ile 250 aileye 200 TL’lik alışveriş çeki dağıtıldı. Rahmet Eli Dernek Temsilcisi Şaban Tuncmen, düzenli olarak yardımların yapıldığını belirterek, “Toplam 250 aileye 200 TL alışveriş kart dağıtıldı. Periyodik olarak her 3- 4 ayda gıda paketi hazırlayıp dağıtılıyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun davranarak alışveriş kartı dağıtıyoruz” diye konuştu.
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