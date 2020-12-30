Radyo yöneticileri Vali Çuhadar ile bir araya geldi

Adıyaman’da yayın yapan radyo yöneticileri Vali Mahmut Çuhadar ile bir araya geldi.

Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret eden 6 radyonun yöneticisi, ortak yayınlanan “Basın Stüdyosu” adlı programa davet etti.

Radyo yöneticileri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı ziyarette bilgi alışverişinde bulunarak

basın camiasının ve radyoların yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Vali Mahmut Çuhadar’da yakın bir tarihte radyoların ortak yayına katılacağını dile getirdi.

Adıyaman’da 6 radyonun ortak bir şekilde hareket etmesinin oldukça önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Altı radyonun bir araya gelmesi oldukça önemli bir hizmettir. Böylesine bir hizmeti Adıyaman halkına verdiğiniz için sizleri kutlarım. Birlikten kuvvet doğar. Adıyaman’da 6 radyonun bir araya gelerek yaptığı yayınlar ilimize katkı sağlamaktadır. Bugün beni ziyaret eden 6 radyo temsilcilerimizi kutlarım. Önümüzdeki hafta 6 radyonun ortak yayına katılarak Adıyaman halkımıza sesleneceğim. Bu programında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Altı radyo adına açıklamada bulunan Burak Cansel ise; “Pandemi döneminde birçok sektör ekonomik olarak problemler yaşadı. Bu sorunlarla birlikte özellikle Adıyaman’da yayın yapan radyolar olarak pandemi döneminde ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sorunlara rağmen hem yerel yönetimlerden hem de STK’lardan destek alamadık. Ama buna rağmen pandemi konusunda Adıyaman’da halkı uyarma konusunda üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirdik. İnşallah Adıyaman’da etkili ve yetkili kurumlar bu zor süreçte bizleri destekler” diye konuştu.