Protokol üyeleri özel çocuklarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, özel çocuklarla birlikte pasta kesti, oyun oynadı.

Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde protokol üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Bakım ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, Vali Mahmut Çuhadar ve özel çocuklar birlikte pasta kesti. Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde kalan çocuklarla masa tenisi karşılaşması yapan ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Çuhadar, “Toplumun ayrılmaz birer parçası olarak gördüğümüz özel çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bakım ve rehabilitasyon merkezinin fiziki koşulları ve sunulan hizmetlerle ilgili Vali Mahmut Çuhadar’a bilgi verdi.