Prof. Dr. Haydar Bağış’ın ismi caddeye verildi

Türkiye’nin önemli bilim adamlarından Prof. Dr. Haydar Bağış’ın ismi memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir caddeye verildi.

Türkiye’nin önemli Tıbbi Genetik Uzmanlarından birisi olan Prof. Dr. Haydar Bağış’a memleketi Besni ilçesi vefa örneği gösterdi. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Üreme Genetiği Uzmanı Prof. Dr. Haydar Bağış’ın ismi Besni Belediyesi Meclisinin almış olduğu karar ile 15 Temmuz Şehitler mahallesinde bulunan caddeye verildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’un katıldığı programda Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Haydar Bağış’a plaket takdim edildi.

Besni’nin en büyük caddelerinden birine kendisinin isminin verilmesine son derece mutlu ettiğini ifade eden Haydar Bağış, "Benim için yaşarken alabileceği en anlamlı ve en güzel hediyeyi aldım. Doğum yerim Adıyaman’ın Besni Belediye Meclis kararı ile ilçemizin en büyük caddesine benim ismimi vermişler. Besni Belediye Başkanımız Mehmet Emre ve meclis üyelerine şükranlarımı arz ederim” dedi.

Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni ilçesinin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Haydar Bağış’ın isminin bir caddeye verilmesinde emeği geçen meclis üyelerine teşekkür etti.