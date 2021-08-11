Prof. Dr. Bağış: “Covid-19 aşıları kısırlık yapmaz, hastalık iktidarsızlık yapar”

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı Üreme Genetiği Uzmanı Prof. Dr. Haydar Bağış, halk arasında dilden dile dolaşan ‘Covid-19 aşıları kısırlık ve iktidarsızlığa neden oluyor’ şeklindeki ifadelerinin doğru olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Haydar Bağış, Covid-19 aşılarıyla ilgili halk arasında dilden dile dolaşan kısırlık ve iktidarsızlık sözlerinin sadece bir hurafe olduğunu belirterek, bilimsel bir dayanağının olmadığını söyledi.

Yapılan aşıların özellikle erkeklerde iktidarsızlığa ve kısırlığa neden olmadığının bilimsel araştırmalar ile ortaya konulduğunu belirten Bağış, tam aksine Covıd-19 hastalığının iktidarsızlık yapabileceğinin altını çizdi.

Bağış, dünyada bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda sosyal medyada dolaşan efsanelerin aksine, Covıd-19 aşıları erektil disfonksiyona ve erkek kısırlığına neden olmayacağını belirterek, “Miami Üniversitesi’ndeki doktorlar ve araştırmacılar tarafından yapılan son araştırmalarda, erken bulgular, ne Pfizer ne de Moderna mRNA aşısının erkek doğurganlığını etkilemediğini göstermektedir. Ekip tarafından yapılan ek araştırmalar, 45 erkek üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer ve Moderna mRNA aşılarının erkek üreme sistemi için güvenli göründüğünü gösterdi” dedi.

Bağış açıklamasının devamında, “Aşı tereddüdünün bir nedeni, birçok kişi arasında Covıd-19 aşılarının erkek üreme sistemini etkileyebileceği algısıdır. Bu araştırma tam tersini gösteriyor. Aşının erkeğin üreme sistemine zarar verdiğine dair bir kanıt yok. Ancak aşıyı görmezden gelip aşı olmamak ve Covıd-19’a yakalanmak çok kötü ciddi sonuçlar oluşturabilir” diye konuştu.