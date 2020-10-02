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Polisten kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
ADIYAMAN’DA MASKE UYGULAMASI YAPAN POLİSİN DUR İKAZLARINA UYMAYARAK KAÇAN ŞAHIS, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.
ADIYAMAN 02.10.2020, 15:10
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Adıyaman’da maske uygulaması yapan polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde maske uygulaması yapan polis ekipleri, maskesiz gezen Amed A., isimli yabancı uyruklu şahsı durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Turgut Reis Mahallesinden Kayalık Mahallesine kadar kovalanan şahıs burada bulunan bir ara sokak içerisinde yakalandı. Üst araması yapılan şahsın üzerinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Şahsın cebinde yüzüne takmadığı maske çıktı. Şahsın polis ekiplerinden kaçış sebebinin öğrenilmesi amacıyla polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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