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Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanına kurduğu stantta öğrencilere bilgiler verildi.

ADIYAMAN 13.09.2021, 14:30
Polislerden üniversite öğrencilerine bilgi standı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanına kurduğu stantta öğrencilere bilgiler verildi.


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Gençlik Meydanındaki etkinlik standında öğrenciler tek tek standa davet edildi. Burada kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan ve uyuşturucu maddelerden uzak durmaları konusunda uyaran emniyet mensupları, stantta öğrencilere çay, kahve, şeker ve su ikramında bulundu. Öğrenciler polislerin gerçekleştirmiş olduğu standın oldukça anlamlı olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

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