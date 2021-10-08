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Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı

Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

ADIYAMAN 08.10.2021, 14:54
Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı

Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri, kent merkezinin birçok farklı noktasında kurdukları stantlarda vatandaşlara güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, dolandırıcılık gibi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıttı.

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