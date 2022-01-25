Polisler sokak hayvanlarını unutmadı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri tarafından çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklara yiyecekler bırakıldı.