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Polisler Atatürk anıtına çelenk bıraktı

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

ADIYAMAN 09.04.2021, 12:59
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Polisler Atatürk anıtına çelenk bıraktı

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık Binası önünde pandemi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenen törene, Besni Belediye Başkan Vekili Murat Emiroğlu, Besni İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaymakamlık binası önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
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