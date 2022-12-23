Polis ekiplerinden şok denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde şok denetim yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince yapılan şok denetimler çerçevesinde bin 565 kişinin kimlik kontrolü sağlandı. 225 Aracında kontrol edildiği denetimlerde 3 şahsa dilenmekten işlem yapılırken umuma açık 4 adrese ruhsatsız faaliyet göstermekten, 6 araca ise trafik yönünden idari para cezası uygulandı.