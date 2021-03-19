Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Ç., isimli şahıstan 3 parça halinde 3.70 gram bonzai ve Y.K., isimli şahıstan 13 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken M.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 7 bin TL para cezası ile 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Öte yandan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.S., isimli şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.