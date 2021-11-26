Piyasaya sahte dolar sürme isteyen 2 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 61 bin 500 ABD Doları ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma ile piyasaya sürülmek istenilen 61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirildi.

Olay ile ilgili sahte paralar ile yakalanan Şüpheli S.Ç.Ç. ve S.Ö. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.