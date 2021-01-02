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Pikap ile motosiklet çarpıştı
Adıyaman’da motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 02.01.2021, 15:02
Adıyaman’da motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman merkez Yeni Mahallede meydana geldi. Fırat A. yönetimindeki 02 AEB 193 plakalı Mitsubishi marka pikap ile Mustafa Ş. Yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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