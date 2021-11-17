Pide fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir pide fırının odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde faaliyet gösteren Mustafa Tekin’e ait pide fırının odunluk kısmında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden fırın çalışanları alevlere müdahale ederek durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmazken odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.