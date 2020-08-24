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Pide ekmeğine zam
ADIYAMAN’DA PİDE EKMEĞİNE 25 KURUŞ ZAMAN YAPILDI.
ADIYAMAN 24.08.2020, 15:13
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Adıyaman’da pide ekmeğine 25 kuruş zaman yapıldı.
Adıyaman’da 200 gram pide ekmeği 1.25’ten 1,5 TL’ye yükseltildi. 200 Gramlık olan pide ekmeğinin 1,5 TL, 1 kilogramlık pide ekmeğinde 7,5 TL’ye yükseldiğini belirten fırıncılar, zammın un ve oduna gelen zamlardan kaynaklandığını belirtti. Fırıncılar, un fiyatlarına yüzde 30, oduna ise yüzde 15 zammın gelmesi dolayısıyla 20 gramlık pide ekmeğinin 1,5 TL’den satıldığı vurgulandı.
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