Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti

Adıyaman’da, semt pazarı içerisinde pazarcılar arasında çıkan kavgaya Mahalle ve Çarşı Bekçileri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde kurulu olan semt pazarında iki pazarcı arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın olan mahalle ve çarşı bekçileri kavga eden pazarcıları ayırarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının olmaması sonrası olay yerinden ayrıldı. Kavga eden şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri ve diğer pazarcı esnaflarının araya girmesiyle barıştırıldı.