Parklarda haşere mücadelesi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki yeşil alanlarda zararlı haşereler için ilaçlama çalışması yaptı.

Bahar ayının gelmesi ile birlikte yeşile bürünen refüj, kavşak ve parklardaki yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle zararlı haşereler için uygulanan ilaçlamalara önem veriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmaları kapsamında şehir genelindeki orta refüjler, kavşak ve parklardaki yeşil alanlara zarar verebilecek zararlı haşereler için ilaçlama çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sürdürülen çalışmaların yeşil alanın sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar ise daha güzel bir Adıyaman için çalışan yetkililere teşekkür etti.