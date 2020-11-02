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Parklara zarar verildi

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ÇOCUK PARKINDA BULUNAN BAZI OYUN GRUPLARINA ZARAR VERİLDİ.

ADIYAMAN 02.11.2020, 13:16
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Parklara zarar verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çocuk parkında bulunan bazı oyun gruplarına zarar verildi.

Gölbaşı ilçesi Tren Garı yanında bulunan istasyon parkında bulunan oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp ve yakılarak zarar verildi. Konuyla ilgili olarak konuşan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Parkımıza zarar veren bu kötü niyetli kişilerin çocuklarımız için yapılan hizmetleri yok etmeye ve kırıp dökmeye hakkı yok. Bunlar birer milli servet lütfen sahip çıkalım" diye konuştu.

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