Parklar, minikler için hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Er Osman Demir Parkında zemin döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Er Osman Demir Parkındaki kauçuk zemin çalışmasının tamamlandığını belirterek, çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer parklarda da gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekiplere teşekkür etti.