Park halindeki otomobilde yangın

Adıyaman’da park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olay, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesinde meydana geldi. Rıfat E.’ye ait Skoda marka aracın ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü.

Yangında otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.