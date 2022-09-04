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Park halindeki motosiklet çalındı
Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
ADIYAMAN 04.09.2022, 15:06
Adıyaman’da, park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi’nde bulunan TOKİ’lerde park halinde olan Yasin Coşkun’a ait 02 AB 771 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin olmadığını fark eden Yasin Coşkun, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, motosikletin bulunması ve şahıs yada şahısların da yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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