banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

ADIYAMAN 24.05.2021, 12:05
Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar mahallesi Sümerbank Parkı yakınlarında park halinde bulunan Abdurrahman Demir’e, ait 02 HE 968 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
23°
açık