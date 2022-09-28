Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde park halinde olan bir motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesi Tepebaşı Sokak içerisinde park halinde bulunan Umut Emre’ye ait 27 AKV 347 plakalı motosiklet kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından çalındı. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda şahıslar çaldıkları motosikletle birlikte kaçarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden motosiklet sahibi Umut Emre, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri şahısların yakalanması ve motosikletin de bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.