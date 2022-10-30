Park halindeki motorlar çalındı

Adıyaman’da, park halinde bulunan iki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Gökhan Baykuş’a ait 02 BE 109 plakalı motosiklet Fatih Mahallesi 2229 Sokak içerisinde park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Ali Gökhan Baykuş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayın gerçekleştirildiği yerde incelemelerde bulundu.

Bir diğer motosiklet ise Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çalındı. Plakası bulunmayan Samet Ekici’ye ait motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Ekici, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, çalınan motosikletlerin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.