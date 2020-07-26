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Park halindeki hafif ticari aracın yakıldığı iddiası
ADIYAMAN’DA, PARK HALİNDE BULUNAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN ATEŞE VERİLEREK YAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ.
ADIYAMAN 26.07.2020, 16:44
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Adıyaman’da, park halinde bulunan hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1733 Sokak içerisinde bulunan Mehmet D’ye ait 35 DRA 57 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek ailelere de bir yandan kovalarla taşıdıkları sularla müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Arka koltuktan başlayan yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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