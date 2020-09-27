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Park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP KALDIRIMA ÇIKMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 27.09.2020, 12:40
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Park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobile çarpıp kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhterem Halit G., idaresindeki 46 ACV 933 plakalı Dacia marka otomobil, DSİ Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 23 AB 842 plakalı otomobile çarparak kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhterem Halit G., ile otomobilde bulunan Haluk Burak G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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