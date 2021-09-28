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Pamuk yetiştiriciliği ve sorunlar konuşuldu

Adıyaman Ticaret Borsa’sının öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile ’Pamuk Yetiştiriciliği ve Yaşanan Sorunlar’ konu başlığında toplantı düzenlendi.

ADIYAMAN 28.09.2021, 16:31
Pamuk yetiştiriciliği ve sorunlar konuşuldu

Adıyaman Ticaret Borsa’sının öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile ’Pamuk Yetiştiriciliği ve Yaşanan Sorunlar’ konu başlığında toplantı düzenlendi.

Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilen, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda pamuk yetiştiriciliği ele alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi, üreticiler, çırçır fabrikası ve tekstil fabrikalarının işletmelerini toplantıya katıldı.

Toplantıda pamuk tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Üreticilerin, işletmelerin beklentileri ve sorunları konuşuldu. Pamuğun kalitesi, randıman değerleri, fiyatlandırma, ara eleman sorununun konuşulduğu toplantıya katılanlar, toplantının verimli geçtiğini dile getirdi.

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