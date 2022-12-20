Özer kardeşler, yıllardır ahşabı işliyor

Adıyaman’da, yıllardır marangozluk mesleğini yürüten Özer kardeşler, ahşaptan ürün elde ediyorlar.

Baba mesleği olan marangozluğu küçük yaşlarda öğrenmeye başladıklarını söyleyen Erkan ve Nevzat Özer, ahşaptan topaç, ekmek tahtası, sapan, kayık küreği, fırın küreği, sedir, oklava, kaşık, çeşitli oyuncaklar, tabura sepet gibi bir çok el sanatı ürünü yapıyor.

Bir birinden farklı ve bir birinden güzel ürünler yapan Özer kardeşler, ahşaptan yapılan ürünlerin insan sağlığına daha sağlıklı olduğunu da vurguluyor. 25 Yıldır bu mesleği yaptığını dile getiren Erkan Özer, atadan kalma mesleği yürüttüğünden dolayı hem keyif aldığını hem de oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 35-36 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Nevzat Özer ise, bu tür ürünlerin daha önceden oldukça ilgi gördüğünü ama fabrikalarda metal yada plastikten üretilen ürünlerden dolayı ahşap ürünlerinin artık rağbet görmediğini vurguladı. Ahşaptan yapılan ürünlerin insan sağlığına daha faydalı olduğunu dile getiren Nevzat Özer, kendilerine getirilen her türlü ürünü ahşaptan yapabildiklerini de belirtti.