Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu

Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun uygulama evi, hayvanat bahçesi ve halı saha açılışı gerçekleştirildi.

Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen açılış programına Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, hayırsever işadamları, bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “En büyük servetimiz olan çocuklarımızı ilmin ışığında koruyarak, onlar için daha fazla ne yapabiliriz konusu bizlerin değişmeyen gündemidir. Geleceğin Türkiye’sini oluşturacak çocukların daha donanımlı olmaları, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için devletimizin yanında bu kutsal sorumluluğa ortak olan ve ülkemizin geleceğinde benimde bir harcım olsun diyen hayırseverimiz Hacı Dikmen ve Ertuğrul Çevik beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

İş adamı Ertuğrul Çevik ise konuşmasında, “İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler ama yaptıkları eserlerle sundukları hizmetlerle güzel şeylerle anılırlar. Ben bunu annemden babamdan büyüklerimden öğretmenlerimden böyle öğrendim. Bunu yaşamak için emek sarf ettim. Hayatım boyunca eğitime bir pay ayırmayı bütçe ayırmayı ihmal etmedim. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

İş adamı Hacı Dikmen tek amaçlarının hayırla anılmak olduğunu belirtti. Memleketine katkıda bulunmak istediğini dile getiren Dikmen, özel öğrencilerine destek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen eğitime verdiği desteklerden dolayı hayırsever Hacı Dikmen ve Ertuğrul Çevik’e birer plaket takdim etti.

Açılışın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve protokol üyeleri okulda incelemede bulundu.

Sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilerle görüşen Gönen, yeni eğitim öğretim yılını ve okula kazandırılan yeni eğitim alanlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğretmen ve okul idarecileri ile toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, eğitim öğretim süreci ile ilgili bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu.