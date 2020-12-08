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Oyratlı köyünün karantinası bitti

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

ADIYAMAN 08.12.2020, 13:22
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Oyratlı köyünün karantinası bitti
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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

Besni ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Kasım 2020 tarihinde bin 503 kişinin yaşadığı Oyratlı Köyünde yaklaşık 70 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından köyde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Oyratlı köyünde sürenin dolmasının ardından yapılan kontroller sonrasında köyde karantina uygulaması sonlandırıldı.
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