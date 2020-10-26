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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 26.10.2020, 13:15
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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Recep Kösem idaresindeki 80 EH 344 plakalı Fiat marka otomobil ile Abuzer Gaffar idaresindeki 34 DBD 06 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Elif Kösem, Gülay, Feride, Enes Sülü ve Eda Gül yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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