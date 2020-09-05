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Otomobiller çarpıştı: 4 Yaralı
ADIYAMAN’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 05.09.2020, 18:27
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Adıyaman’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu Perre Antik Kent yakınlarında meydana geldi. Hacı Arif Özbey sevk ve idaresindeki 02 FH 216 plakalı Renault marka otomobil ile Ali Kaya yönetimindeki 46 KB 459 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan sürücü Hacı Arif Özbey, Mehmet Arslan, Ömer Arslan ve Elif Kaya yaralandı. Yaralılar Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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