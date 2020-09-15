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Otomobille çarpışıp karşı şeride geçti: 3 yaralı
ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 15.09.2020, 18:03
Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih A., idaresindeki 02 BB 064 plakalı Hundai marka otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Nazlı A., idaresindeki 02 EE 230 plakalı otomobille çarpıştı. Fatih A., idaresindeki otomobil çarpışma sonrasında refüje çarparak yolun karşı şeridine geçti. Meydana gelen kazada sürücülerden Fatih A., Nazlı A., ve otomobilde bulunan Esra A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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