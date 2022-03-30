Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. idaresindeki 02 LE 070 plakalı motosiklet ile Hüseyin T. idaresindeki 01 KS 707 plakalı otomobil, Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yan kısmında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.