Otomobille çarpışan araç takla attı

Adıyaman’da, otomobille çarpışan hafif ticari araç takla atarak yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, Halit Turan idaresindeki 27 EA 103 plakalı hafif ticari araç ile Gönül Tabcu idaresindeki 34 NP 4660 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26173 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Ölen yada yaralananın olmadığı maddi hasarın meydana geldiği kaza yerinde polis ekiplerinin yaptığı inlemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.