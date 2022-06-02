banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
Palandöken güven tazeledi
Palandöken güven tazeledi
Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!

Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

Adıyaman’da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

ADIYAMAN 02.06.2022, 20:46
Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

Adıyaman’da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Eyüp Uslu’ya ait 02 BB 771 plakalı otomobilin üzerine rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalı düştü. Düşen ağaç dalı otomobilde hasara neden oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ağaç dalı vatandaşlar tarafından otomobilin üzerinden indirildi.

Yorumlar (0)
23°
açık