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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
ADIYAMAN 13.10.2022, 14:32 13.10.2022, 14:40
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ebubekir Şahin (83), Nihat A., idaresindeki 02 AN 624 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.