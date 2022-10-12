Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Tahsin O., idaresindeki 02 BH 159 plakalı otomobil, Kayalık Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdulbaki Beyaz’a, çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Beyaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.