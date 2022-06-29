banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN 29.06.2022, 10:29
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan T., idaresindeki 01 NF 875 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mervan T’ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mervan T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen trafik polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu