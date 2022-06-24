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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN 24.06.2022, 12:48
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki Abdulmecit D’ye, Hacı Bayram K., idaresindeki 44 KL 604 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Abdulmecit D., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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