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Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı
Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan otomobil çarpması sonucu yaralandı.
ADIYAMAN 12.12.2020, 17:56
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Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana otomobil çarptı. Gerger-Kahta karayolu 20’inci kilometresinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yoldan karşıdan karşıya geçerken çarptı.
Köylüler tarafından yol kenarında fark edilen çizgili sırtların tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi.
Kaza yerine giden ekipler, yaralı sırtlanı kafeye alarak tedavisi için Şanlıurfa’da bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi.Yaralı sırtlanın tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağını öğrenildi.
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