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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Adıyaman’da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan çocuk yaralandı.

ADIYAMAN 26.07.2022, 10:22
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Adıyaman’da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Karapınar Caddesi Hacı Keleş Cami yakınlarında Umut Can T., idaresindeki bisiklete çarpıştı. Meydana gelen kazada Umut Can T., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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