Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 534 Sokak içerisinde oyun oynayan 5 yaşlarındaki Ayşe Mina D’ye plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada küçük kız yaralanırken otomobil sürücüsü ise otomobiliyle olay yerinden ayrıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Mina D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.