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Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı

Adıyaman’da, önüne çıkan otomobile çarpmamak isteyen motosiklet sürücüsü, motosikleti devirince 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 24.10.2021, 13:43
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı

Adıyaman’da, önüne çıkan otomobile çarpmamak isteyen motosiklet sürücüsü, motosikleti devirince 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABT 574 plakalı motosikletiyle Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A., isimli sürücü, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.A., ile motosiklette bulunan Ç.A., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken kazaya sebebiyet verip daha sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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