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Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 02.09.2021, 17:48
Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Kılınç idaresindeki 07 GRY 90 plakalı Fiat marka otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 15 kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü Ali Kılınç, yaralandı. Yaralı, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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