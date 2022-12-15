Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde yolun karşı tarafında geçmeye çalışan Derviş Karakuş’a, G.F., idaresindeki 33 ACL 255 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Derviş Karakuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.