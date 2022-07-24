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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 24.07.2022, 13:09
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arif Erdoğan idaresisndeki G931LE yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşlarındaki Esma Yıldız’a çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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